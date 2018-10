Salvador Cabañas afirma que le dispararon para que no fuera a Sudáfrica 2010.

El guaraní Salvador Cabañas fue víctima de un incidente el 25 de enero de 2010, en donde recibió un balazo en la cabeza. Ocho años después de aquel lamentable hecho, el exfutbolista paraguayo asegura que alguien pretendía que no fuera al Mundial de Sudáfrica 2010.

"Después de todo, yo creo que me dispararon para que no fuera al Mundial. No sabemos qué pensar al respecto, pero todas las investigaciones apuntaron a eso. Yo estaba en mi mejor momento, había interés de algunos clubes europeos por tenerme y tal vez podía ser un peligro para muchas selecciones", señaló en una entrevista para el portal chileno 'LaCuarta.com'.

Cabañas afirma que no querían que llegara a la Copa del Mundo

Cabe recordar que en el momento del accidente el paraguayo Salvador Cabañas se encontraba en su mejor nivel futbolístico, siendo una de las principales figuras del América y su selección; incluso considerado para figurar en la justa mundialista de Sudáfrica.

"Si retrocediera el tiempo, hubiese hecho lo mismo. Tanto en mi vida personal, como en lo deportivo. Logré todo lo que quería", añadió Cabañas, quien actualmente se desempeña como asistente del técnico Pablo Caballero, en el Independiente de Paraguay.