Salvador Cabañas RECUERDA el accidente que lo RETIRÓ del América (Video).

Uno de los futbolistas paraguayos de mayor calidad que han pisado la Liga MX sin duda alguna ha sido Salvador Cabañas, quien llegó para los Jaguares de Chiapas; pero que con las Águilas del América pudo alcanzar su más grande nivel y que a punto estuvo de emigrar al Viejo Continente; recientemente el guaraní recordó aquella noche trágica que acabo con su carrera futbolística con los de Coapa y que le impidió ir a la Copa del Mundo de Sudáfrica con la selección de su país.

El ariete sudamericano es uno de los ídolos en la época moderna que se recuerda con gran cariño y a pesar de no lograr haber salido Campeón de Liga MX, cada que aparece en televisión o en radio ‘El Mariscal’ como era apodado, le gusta hablar de su paso por el Nido de Coapa y no fue la excepción cuando recientemente lo hizo en el sitio de W Deportes.

En una amane charla con Salvador Cabañas, el ex número 10 de las Águilas y de la Selección de Paraguay, el ex futbolista sudamericano, recordó lo que ocurrió la noche del 25 de enero de 2020 en el Bar Bar de la CDMX y que impidió cumplir su anhelo de ser Campeón de Liga MX con América, jugar la el Mundial de Sudáfrica 2010 y emigrar al Viejo Continente; que en su momento se rumoró con un preacuerdo para jugar con el Manchester United.

“No me arrepiento de nada, sino que ahora me digo ´¿para qué me fui?´. Lo que pasa es que yo también quería hacerle disfrutar a mi señora en ese tiempo porque casi no salía”.