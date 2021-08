Salinas Pliego dijo que le sobra el dinero para traer a Messi al Mazatlán F.C.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, aseguró vía redes sociales que tiene pensado contratar a Lionel Messi para ser delantero en su equipo, pero, y tras burlas, aseguró que, le sobra el dinero, tanto que, si quiere puede contratar a Cristiano Ronaldo.

En La Verdad Noticias te revelamos que actualmente Messi es un futbolista argentino que jugó durante años en las filas del Barcelona, pues, este 2021 decidió abandonarlo, aunque hay rumores de que ya fue fichado por el Paris Saint-Germain Football Club (PSG), nada es oficial todavía, ¿será que siempre sí se va a Mazatlán?

Anteriormente te contamos sobre la esposa del dueño de Tv Azteca, ahora te diremos qué piensa hacer con todo su dinero para fortalecer su equipo de fútbol mexicano, ¡no podrás creerlo!

¿Lionel Messi se unirá al equipo de Ricardo Salinas Pliego?

El empresario mexicano aseguró por medio de su cuenta oficial de Twitter que tenía las intenciones de fichar a Messi para hacerlo parte de Mazatlán F.C., y así fortalecer la delantera, pero, además, no solo dejó la propuesta al aire, también aprovechó para hacer una encuesta entre sus seguidores.

Salinas Pliego hizo a los internautas la siguiente pregunta:

“¿Cómo les caería un delantero modesto como Leo para la temporada?"

Al momento el 61.9% de los encuestados aseguran estar de acuerdo con el dueño de TV Azteca, aunque claro, lo criticaron diciendo que no sabe de fútbol y que Messi no querría estar en su equipo, además de que no le alcanzaría el dinero para pagarle, y aunque, no se pensaría que el empresario debatiera al respecto, dio una respuesta contundente:

“Ya le andan consiguiendo el uniforme a Lio Messi allá en el Kraken con los cañoneros del @MazatlanFC, que nervios!!!”

Cabe destacar que estas publicaciones se realizaron el 6 de agosto de 2021, momento en que aún no se ha definido el futuro del futbolista argentino, lo que hace elevar más aún las especulaciones.

¿Mazatlán F. C. confirma la presencia de Messi?

Publicación del Mazatlán F.C. Foto: Twitter @MazatlanFC

El mismo Salinas Pieglo retuiteó una publicación del Twitter de Mazatlán F. C., en la que coloca una foto de la familia del jugador argentino en la playa, y añade el siguiente texto:

“A los Messi Roccuzzo les gusta la playa, yo creo que el Pacífico les caería bien.”

Hasta ahora todo sigue en especulación; sin embargo, será en estos días en los que se podrá definir el destino final del argentino, ¿crees que si se vaya al Mazatlán?

Con información de debate.com.mx