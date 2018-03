Redacción/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- Sale el primer cargamento felino, los Tigres de Quintana Roo dan gracias a todo el apoyo de la afición felina, envió esta tarde el primer cargamento con casi dos tonelada de víveres que se lograron recolectar en el centro de acopio del estadio Beto Ávila, se enviaron diversos productos desde ropa, cobijas, insumos médicos, alimentos no perecederos para adulto y bebe, así como pañales, medicamentos, agua, alimentos para perros, entre otros; este primer cargamento tiene destino para Jojutla, Morelos y lo que se continúe recolectando se enviará a otras comunidades como Chiapas, Oaxaca, Puebla y CDMX. La afición felina se hace presente y por medios de sus donativos se envió el primer cargamento a los damnificados por los terremotos de los últimos días, casi dos toneladas fueron capitalizada hacia Jojutla, Morelos localidad que fue severamente afectada por el terremoto de este pasado miércoles 19 de septiembre y en la cual la Liga Mexicana de Beisbol con todos los clubes se unió para ayudarla. Cabe señalar que los aficionados de los Tigres de Quintana Roo así como la sociedad en general de Cancún, se hicieron presentes en el Beto Ávila y no importando la edad junto con sus donativos mandaron mensajes de aliento y esperanza para los hermanos mexicanos que se encuentran en las zonas afectadas. Por su parte la directiva del club encabezada en todo momento por su presidente, Fernando Valenzuela Burgos, trabajó codo a codo para poder llevar a cabo esta tarea y enviar lo más pronto posible los primos víveres. El Presidente, Fernando Valenzuela Burgos, agradeció a todos los aficionados, así como a los voluntarios que se sumaron a este esfuerzo por su gran trabajo y por todas las donaciones tanto en especie como en tiempo, a la vez que los exhortó para continuar apoyando ya que el siguiente envío será para otras comunidades como Puebla, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México. El centro de acopio instalado en el estadio Beto Ávila continuará funcionando toda la tarde del jueves, así como todo el día viernes 22 de septiembre en horario de 11 de la mañana a las 19:00 horas y se continuará recepcionando toda la ayuda posible siendo prioridad los insumos para los bebes y niños, medicamentos, cobijas, material médico, agua y alimentos no perecederos, así como alimentos para mascotas.

