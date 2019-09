Salcedo justifica su pésima actuación en goleada contra Argentina

Luego de la humillante derrota que sufrió la Selección Mexicana ante la Selección de Argentina, en donde los albicelestes aprovecharon la terrible noche que tuvieron los zagueros mexicanos para conseguir una dolorosa goleada de 4-0, durante el segundo y último partido correspondiente a la Fecha FIFA.

Al respecto el defensa mexicano del equipo de Tigres, Carlos Salcedo, quien fue uno de los jugadores responsables de la derrota contra Argentina el pasado martes, declaró que entendía el malestar y los reclamos de los aficionados, sin embargo, señaló que lo más importante es enfocarse en su trabajo, y no, “en lo que se hable o no se hable”.

"Nosotros no nos enfocamos en lo que se hable o no se hable", declaró Salcedo. "Ese es el trabajo nuestro, el de jugar defensa. Hay momento buenos que nos ha tocado vivir y ahora no tan bueno, pero equipo siempre se mantiene unido en lo que sea y nosotros estamos brindados por dentro".

De la misma forma reconoció que no tuvo una buena actuación durante el encuentro y que el equipo regaló los primeros 45 minutos, tiempo suficiente para que una selección alterna de Argentina liquidara el partido con un abultado y cómodo marcador de 4-0.

"Sabemos que no podemos regalar los 45 minutos como lo hicimos en la primera parte, es obvio que nos sentimos mal por la derrota, a nadie le gusta perder, y eso es lo que al final el equipo también entiende. Es lo que hay no se puede dar vuelta para atrás, más bien se tiene que seguir mirando hacia adelante y corregir esas cosas".

"Cada uno de nosotros sabemos lo que sucedió"

El central de los Tigres finalizó comentando que es responsabilidad de cada uno de los jugadores analizar su rendimiento dentro del terreno de juego, y con base en dicho análisis intentar trabajar para mejorar lo que haga falta de cara a los futuros compromisos de la Selección Mexicana.

"ESTO NOS SIRVE COMO PARÁMETRO PARA SABER QUE NO PODEMOS REGALAR 45 MINUTOS" #CentralFOX Así valoró Carlos Salcedo la derrota de la Selección Mexicana ante Argentina.



"LA PRINCIPAL FALLA ESTUVO EN LO GRUPAL, NO SUPIMOS MANEJAR EL PARTIDO COMO EN ENCUENTROS ANTERIORES" pic.twitter.com/nX4tWWT7Ow — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 11, 2019

"Creo que cada uno de nosotros sabemos, más allá de lo que nos dicen o no nos dicen que somos conscientes de lo sucedido", concluyó.

