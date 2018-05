Salcedo invita a no ver el debut contra Alemania si no confían en México

Carlos Salcedo, aprovechó la euforia del campeonato del Eintracht Frankfurt y al termino del partido dio una entrevista para ESPN, en la que declaró que esta Selección Mexicana está para cosas grandes y quien creo que no le podrán ganar a Alemania en el Mundial Rusia 2018, mejor que no lo vea.

El jugador comenzó la entrevista mencionando lo que significaba ser campeones en la DFB-Pokal, momento que aprovechó para reconocer el esfuerzo de sus compañeros, Carlos Salcedo no podía contener su felicidad ante la cámara.

También se le cuestionó por la tarjeta amarilla que recibió cuando el partido tenía sólo 7 minutos de haber iniciado, a lo que el jugador indicó que todo se debía a saber controlar el partido y los nervios.

Le preguntaron acerca de la mentalidad, que él siempre ha manifestado tener. Momento en el que jugador dijo que las personas pueden tener opiniones contradictorias en su contra, pero que él deja el corazón en la cancha.

“Yo siempre lo he dicho, soy una persona que, tal vez para una gente soy habilidoso para otra no. Pero siempre dejo el corazón en la cancha, tengo una mentalidad de hierro…”, continuó Carlos.

Para finalizar, Carlos salcedo reafirmó las declaraciones de los convocados a la Selección Mexicana en la prelista de Osorio, mismo que hace alusión a que esta Selección está para lograr cosas grandes e invitó a quienes crean lo contrario a no ver el partido contra Alemania.

“La verdad que la gente que no crea que el 17 no podemos ganarle a Alemania, prefiero que no vean el partido porque al final, hoy lo demostramos que creo que nadie daba un peso por nosotros y todo está en la mente”, dijo Salcedo.