Sadio Mané; la filosofía del dinero

Sadio Mané, campeón de la UEFA Champions League con el Liverpool FC la temporada anterior, relató sus orígenes e hizo patente que la vida de lujos no es su meta.

Nacido en Senegal, Mané de 27 años puntualiza “¿Para qué quiero 10 coches Ferrari, 20 relojes con diamantes y 2 aviones? ¿Qué haría eso por el mundo? Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y no fui al colegio. Hoy puedo ayudar a la gente. Prefiero construir escuelas y dar comida o ropa a la gente pobre”.

No es necesario estar en los mejores equipos del mundo para darse una vida de lujos. La vida de lujos que muchos deportistas ostentan es gracias a la cultura industrializada del deporte que convierte a cualquiera en millonario muy rápidamente, aquí es donde entra la “filosofía” de Mané: después de no tener nada, a obtener recursos prácticamente ilimitados, tienes la opción de derrochar y vivir todos los excesos posibles o utilizar el dinero con fines altruistas, cada uno hará sus elecciones y muy probablemente sería muy dividida la opinión, sin embargo lo interesante de la forma de pensar de Sadio, no es sólo disfrutar en exceso de lo todo lo que careció antes de ser profesional, es que algunas personas más dejen de carecer en otros aspectos con su ayuda.

El jugador del Liverpool gana aproximadamente £ 220 000 a la semana, más o menos unos 17 millones de dólares por temporada, sin embargo se mantiene humilde, y dispuesto a ayudar, incluso en la red se puede encontrar un video donde se puede apreciar al senegalés ayudando a limpiar el baño de una mezquita.

Sadio Mané hace poco rechazó una importante oferta del Real Madrid, siempre ha cuidado su dinero y ha optado por darle otro uso, ayudar a las personas de su país, ya que ha construido escuelas, un estadio, dona ropa, zapatos y alimentos en regiones pobres de Senegal en donde además entrega 70 € por persona para estimular la economía local.

