Sadie Robertson, estrella embarazada de Duck Dynasty, hospitalizada por COVID-19

Sadie Robertson se está recuperando después de dar positivo por COVID-19 en medio de su embarazo.

Calificando su experiencia como "una de las cosas más desafiantes", la estrella de Duck Dynasty reveló el 26 de octubre que fue hospitalizada recientemente después de estar "muy enferma" con coronavirus.

"Sé que todos experimentan el covid de manera diferente, pero estos síntomas son salvajes, ¡Definitivamente he luchado con este!", escribió Sadie Robertson de 23 años, en una selfie de Instagram tomada desde el hospital.

La personalidad de los reality shows, que a principios de octubre anunció que ella y su esposo Christian Huff están esperando su primer hijo juntos, dijo: "Afortunadamente, el bebé Huff está muy bien y saludable, y ahora yo también me estoy recuperando".

Sadie Robertson da apoyo a afectados por coronavirus

Sadie Robertson también confirmó que ya no está siendo tratada en el hospital y que está "casi completamente recuperada". A través de su batalla por la salud, la futura mamá le dijo a sus casi 4 millones de seguidores que "aprendió mucho" después de haber sido "desafiada de muchas formas nuevas".

"Mi corazón y el corazón de mi familia está con todos los que sufren con Covid", continuó, reveló que su madre, Korie Robertson, y su hermana menor, Bella Robertson, dieron positivo por coronavirus.

Ella dijo que planean compartir más detalles en el episodio del miércoles del podcast Whoa That Good. Sadie Robertson no reveló cuándo comenzaron sus síntomas ni cuánto tiempo pasó en el hospital.

Sadie Robertson de Duck Dynasty estaba comprometida con Christian Huff

La noticia de salud de la alumna de Dancing With the Stars llega siete meses después de que ayudó a 5.000 novias cuyas bodas se vieron afectadas por la pandemia enviándoles regalos personalizados.

"Siendo una novia el año pasado", compartió en Instagram en ese momento, "sé cuánta planificación, programación, anticipación y emoción implica el día de su boda. Me he estado devanando la cabeza con lo que puedo hacer para ayudar y Sé que nada puede solucionar la frustración que supondría tener que cancelar o posponer su boda, pero me encantaría animarle en lo que habría sido su gran día".

Te recomendamos en La Verdad Noticias: Estrella de Duck Dynasty descubre a hija que tuvo durante una aventura en los 70

¿Eres fan de Duck Dynasty?, ¿Qué piensas de la experiencia de Sadie Robertson con covid-19? Dinos en los comentarios.