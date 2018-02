¿Sabías qué el hermano de Edinson Cavani jugó en la Liga MX?

El hermano mayor del atacante charrúa del PSG Edinson Cavani militó en un par de equipo de la Liga MX, pasando sin tanta fortuna y con menos cartel del que goza el actual compañero de Neymr Jr.

El hermano mayor de Edinson Roberto Cavani, delantero matón del París, jugó en nuestro país hace algunos años. Cavani lo aseguró en una entrevista que le fue realizada en el diario La Gazzetta dello Sport, misma que fue publicada en el años 2009 cuando el uruguayo militaban en el conjunto del Palermo.

Cavani militó de 2006 a 2010 en el Palermo.

- Entrevistador: Dijo que quería seguir el camino de su amigo Amauri...

- Cavani: Cierto, sería genial. Antes de ir a la Juve me señaló como su heredero. Esa llamada nunca la olvidaré: siempre me hace sentir su estima.

- Entrevistador: ¿Cuáles fueron las llamadas telefónicas más populares después de la última aventura en Barbera?

- Cavani: La de los amigos Bianconeri:" Ama "y Legrottaglie. También me llamaron Bruno Silva, de Ajax y, por supuesto, mi hermano mayor, Walter Fernando, delantero del Inter Bakú. Mi sueño, por cierto, es llevarlo a Palermo. Es un gran delantero y no lo digo porque es mi hermano. Jugó en Francia, México y ahora está en Azerbaiyán. Había venido a la ciudad para obtener la ciudadanía, quería que entrenara con nosotros. Quién sabe, si me vuelvo más importante aquí, tal vez algún día pueda "imponérselo" a la sociedad. El problema es que lo jugarían en mi lugar, porque él es realmente bueno", confesó al medio italiano.

Walter Guglielmone es hermano de Cavani y jugó en la Liga MX

El uruguayo Walter Guglielmone llegó al conjunto del Pachuca para encarar la segunda mitad del 2004, en donde en 11 apariciones logró anotar en tres ocasiones el elemento procedente del Danubio.

Para el 2005 el hermano de Cavani pasó a las filas de Jaguares de Chiapas, con quienes hizo tres anotaciones en 17 partidos disputados con los de la selva. El charrúa compartió vestidor con jugadores como Salvador Cabañas, Melvin Brown y Omar “El Gato” Ortíz, por mencionar algunos.

Walter Guglielmone en su paso por México.

El ex atacante uruguayo Walter Guglielmone es hermano de Edinson por parte de su madre. Por lo que no lleva el apellido Cavani.