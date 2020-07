¿Sabes que es un Wild Pitch en el béisbol?

El mundo del béisbol es muy amplio tiene tantas palabras desde la A a la Z, y una de las más sonadas en el rey de los deportes es el Wild Pitch ó lanzamiento salvaje en el diamante.

Para que el Wild Pitch se de, el Pitcher o lanzador se carga con un lanzamiento salvaje cuando su lanzamiento es tan errante que el receptor o catcher no puede controlarlo y, como resultado, los corredores de base avanzan.

Un mal disparo del pitcher puede provocar un Wild Pitch

No importa cuán pobre sea el lanzamiento, un lanzador en el béisbol solo se carga con un Wild Pitch si al menos un corredor sube una base, y no se le puede cargar con un lanzamiento salvaje si no hay nadie en la base, a menos que permite que el bateador alcance la base en un tercer golpe).

Un mal disparo del pitcher puede provocar un wild pitch en el béisbol

Los lanzamientos salvajes (Wild Pitch) tienen en común las bolas pasadas, que representan lo mismo, pero son culpa del receptor en lugar del lanzador. La decisión de si un lanzamiento se descarta como un balón pasado o un lanzamiento salvaje está en manos del anotador oficial. Pero una regla general es que si el lanzamiento golpea la tierra o pierde el guante de un receptor, es un lanzamiento descontrolado.

Ciertos lanzadores que luchan con su control tienden a tener altos totales de lanzamiento salvaje. Como resultado, los lanzadores que permiten una gran cantidad de caminatas a menudo permiten una cantidad de lanzamientos salvajes mayor que el promedio.

El wild pitch es muy común en el béisbol

Los lanzadores que poseen muy buenas bolas curvas, o cualquier otra bola de quiebre, también corren el riesgo de lanzar lanzamientos salvajes. A veces, el lanzamiento tiene la intención de rebotar en la tierra, con el objetivo de engañar al bateador para que piense que está cruzando la zona de strike de rodillas antes de caer al suelo. Esto pone una carga sobre el receptor para bloquear el béisbol y evitar un lanzamiento descontrolado.