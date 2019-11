SHCP firma convenio con Liga MX, sospechan de lavado de DINERO en clubes

Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX, y Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia de la SHCP, firmaron el convenio para evitar el lavado de dinero.

Ascenso MX, La Liga MX y la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se han unido en busca de evitar a toda costa que los clubes puedan realizar actos ilegales o hagan uso de recursos de los que no se pueda saber su origen.

Santiago Nieto declaró que los clubes ya se encuentran vigilados, aunque no dio más detalles al respecto, se levantó la sospecha de que algunos podrían estar participando en lavado de dinero. "En este momento estamos nosotros vigilando que no haya una participación ilícita de recursos de los clubes deportivos y evidentemente no puedo dar ningún dato particular de los casos que son públicos y que han sido presentadas denuncias”.

Se busca evitar que los clubes puedan cometer actos ilegales

"La expresión que yo tuve hace unas semanas (riesgo de lavado de dinero), tiene que ver con con la Evaluación Nacional de Riesgo que estamos trabajando y que en fecha próxima se hará del conocimiento del público; y es precisamente en ese marco de la Evaluación Nacional de Riesgo y en cumplimiento de las obligaciones de tratados internacionales suscritos por el estado mexicano que se celebra este convenio de colaboración".

El día de hoy se firmó el convenio en la ciudad de Toluca, estuvo presente Enrique bonilla, el titular de la Liga MX, quien también proviene de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero que ha sido impulsada por el gobierno federal, para erradicar la corrupción y los malos manejos que se puedan dar a los recursos.

Se sabe que existen algunas investigaciones con respecto a los movimientos económicos de algunos clubes y se pretende detectar cualquier irregularidad que pueda haber en los recursos de los clubes implicados.

