Ryback acusa a Triple H de tomar esteroides

Ryback quien fuera parte de la World Wrestling Federation (WWE) ha señalado que la política de bienestar que tiene la empresa para que los luchadores se sometan a pruebas por sustancias o drogas no aplica en en yerno de Vince Mcmahon, Triple H, quien no realiza los exámenes antidoping.

Fue a través de su podcast “Conversations With The Big Guy”, que el ex luchador de la WWE que ahora es independiente hizo comentarios ante la salida de varios luchadores acusados de no respetar la política de bienestar en la empresa.

El ex luchador de la WWE, Ryback señala que la política de bienestar no aplica con Triple H

Al mencionar que Paul Michael Levesque conocido como Triple H en la WWE, no se somete a los exámenes tan solo por ser familia de Vince Mcmahon y es el primero en suministrar a los luchadores esteroides y anabólicos así como para su propio consumo.

“No hay manera de que Hunter (Triple H) pase las pruebas. Y si lo hace solo sería un truco. Toda la carrera de Hunter ha sido a base de esteroides. Para mí eso es lamentable, porque crecí viéndolo luchar. Sin los esteroides él no existiría en la lucha libre profesional. Pero mientras crecía lo tenía como uno de mis favoritos, lo amaba”, declaró.

Ryback dijo que la carrera de Trple H esta hecha a base de esteroides

Ryback en su podcast ha pedido que la política sea pareja para todos y no para los que ya no funcionan dentro de la empresa y los quieren fuera.

“Es lo que es, no tienen la misma vara de medir para todos. Me encanta que tengan una Política de Bienestar, me gustaría que tuvieran la misma política en toda la industria”,, mencionó.

Ryback pide el mismo trato para todos en la WWE

Cabe mencionar que en este año varios luchadores fueron dado de baja por supuestos casos de dar positivo por el uso de sustancias y violar la política de bienestar, otros fueron sólo suspendidos por 30 y 60 días. Ya que la empresa suspende a los luchadores de acuerdo a las faltas que cometan a la tercera el luchador es despedido.

