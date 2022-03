Ryan García se sintió “traicionado” por el Canelo Álvarez

El boxeador reveló las razones por las que abandonó el "Canelo Team"/Foto: Minuto en cancha

La relación laboral entre Saúl “Canelo” Álvarez y Ryan García al parecer no terminó muy bien. Ya que el propio boxeador estadounidense de ascendencia mexicana ha confesado que se sintió traicionado por el jalisciense, después de que Álvarez acusó a García de no estar comprometido con el entrenamiento y que estaba perdiendo tiempo en el boxeo.

“Me sentí traicionado cuando lo dijo”, comentó Ryan en una charla en el podcast Boxing With Chris Mannix. “Y, además, para ser honestos, creo que no me apreciaba tanto como parecía. Yo tengo un buen corazón, buenas intenciones y ahora estoy en un buen lugar. Lo que pasó no cambiará mi manera de ser ni cómo lanzo los golpes”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, fue en febrero de este año que se anunció que Ryan García había dejado el Team del Canelo Álvarez, y actualmente tiene como entrenador a Joe Goossen.

Ryan García lamenta que Canelo Álvarez lo haya dejado mal públicamente

Ryan considera que los comentarios de Saúl pudieron afectar su carrera en el boxeo/Foto: Medio tiempo

García dijo que estuvo sorprendido al enterarse lo que Canelo comentó a la prensa, en lugar de hablarlo de forma personal y acercarse con él. “Realmente me quedé en shock en un principio”, señaló el boxeador de 23 años de edad.

“Me sorprendió mucho. No entendía por qué le diría algo a los medios de comunicación y no habló conmigo primero de forma más personal y cercana. Honestamente, se sintió como una actitud muy desleal”, confesó Ryan.

Ante esto, García dijo que Álvarez no mostró una actitud de equipo al momento de dañar su reputación con ese tipo de comentarios. “Yo lo vi como una traición porque nunca hablaría mal de él sobre algo que pienso que podría estar haciendo en el ring”, apuntó.

“Éramos un equipo, no deberíamos ni hacernos daño los unos a otros. Yo jamás hablaría mal de él, es un excelente peleador y un gran ser humano”, aseguró Ryan sobre el boxeador Canelo Álvarez.

Ryan García no había quedado en malos término con el equipo del Canelo

García dijo que había terminado bien con el equipo de Álvarez, pero ahora los cosas están tensas/Foto: El Diario NY

Ryan rompió su relación laboral con el entrenador Eddy Reynoso, del Canelo Team. Ya que aseguró que el mexicano no tenía el tiempo suficiente para entrenarlo, por lo que decidió llevar su campamento para la pelea con Emmanuel Tagoe con Joe Goosen.

Pese a la ruptura, García señaló que no habían terminado mal; sin embargo, ante las declaraciones de Canelo Álvarez, considera que las cosas ahora no están bien entre ellos.

