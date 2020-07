‘Ruso’ Zamogilny de Televisa Deportes/TUDN hace ENOJAR a periodistas en Tik Tok (Video).

Tik Tok se ha convertido en los últimos meses en una de las redes sociales que más interacciones a generado por lo divertido que son los videos. De forma reciente el analista de Televisa Deportes/TUDN, el ex futbolista Damián el ‘Ruso’ Zamogilny, realizó un video que elevó la temperatura e hizo enojar a algunos periodistas en redes sociales.

Y es que el ex futbolista del Puebla, Tecos y Atlas; hizo un video ironizando con el estado físico de algunos de los periodistas en la actualidad, simulando la forma en la que se desenvolvería un ex jugador y el periodista deportivo en una misma situación.

El video de Tik Tok del analista de Televisa Deportes/TUDN caló fuerte en algunos de los periodistas deportivos y en redes sociales se manifestaron ante el clip del ex jugador del cuadro de La Franja.

En Tik Tok la rompe Zamogilny de Televisa Deportes

En el video compartido en Tik Tok, se puede ver al ‘Ruso’ Zamogilny de Televisa Deportes/TUDN “regresando un esférico” como un ex futbolista lo haría, vistiendo elegante, fajado y luciendo un buen control del esférico; mientras que, de lado del periodista, apareció ataviado con una botarga que le hacía ver con sobrepeso y un manejo poco ortodoxo del balón.

Respuesta del Tik Tok.

No cabe duda que el polémico video de Tik Tok de Damián el ‘Ruso’ Zamogilny le ha calado a algún sector de los periodistas de algunos medios de comunicación y es que si bien el analista de Televisa Deportes/TUDN no fue directo; simplemente el dardo lanzado por el ex futbolista de la Liga MX, parece que unos se lo han tomado de forma muy personal y se engancharon ante el clip de dicha red social.

Damián Zamogilny.

El ‘Ruso’ Zamogilny se ha caracterizado por tener gran interacción en sus perfiles de redes sociales y los comentarios por el video de Tik Tok le han llovido al ex mediocampista del Puebla.