Ruso Brailovsky y Paco Jémez se PELEAN en programa de Fox Sports en vivo (VIDEO).

Este fin de semana se juega una edición más del Clásico Joven del futbol mexicano, en un encuentro que se ha convertido en el duelo que más ocasiones se ha repetido en una Final en la Liga MX, de manera reciente el estratega español Paco Jémez, que dirigió a Cruz Azul, fue entrevistado en un programa de Fox Sports, en donde al iniciar con las preguntas se fue subiendo de ánimos y terminó en pelea con Daniel el ‘Ruso’ Brailovsky; quien fue jugador y entrenador del América.

"Yo estoy diciendo la verdad, otra cosa es lo que tú quieras contar o inventar. Yo fui el que se sentó con Yayo (De la Torre) y con el presidente y el primer objetivo era clasificar, no estoy diciendo que el único", explicó sobre la situación de su salida.

Pelea en Fox Sports entre Brailovsky y Jémez

El ‘Ruso’ Brailovsky reclamó que se le criticara por dar opiniones diferentes: "Yo te doy puntos de vista que no concuerdan con el tuyo y a ti te enoja como lo hacías en su momento cuando dirigías a Cruz Azul. No me digas mentiroso. Si así te parece que ser irrespetuoso, mucha gente en este país es irrespetuosa".

La mesa de #FSRadioMX se calentó con @RusoEl23 y Paco Jémez al hablar sobre la era del español con Cruz Azul. �� pic.twitter.com/hDHT7vVNBB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2019

Pero la pelea subió de tono cuando el español Paco Jémez le dijo: "A ti no te tiene que preocupar nada, tú eres americanista, ¿qué te preocupa lo que le pasa a Cruz Azul?".

Pero el ex futbolista del América no se quedó callado y le respondió: "Yo voy a comportarme exactamente igual, tú sigue vendiendo el humo que vendes cada vez que hablas".

El momento cumbre y culminante de la acalorada confrontación entre Jémez y Brailovsky, fue cuando el argentino le hizo hincapié irónicamente: "Sí me creo mejor que muchos, por supuesto que sí y que tú también". Algo que al español le calentó y tiró un fuerte dardo al Ruso: "No tienes ni idea, tú a mí no me llegas ni a la suela de los zapatos".

