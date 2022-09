Ruso Brailovsky rompe el silencio sobre su salida de Fox Sports

Durante muchos años, el Ruso Brailovsky fue una de las caras principales de la señal de Fox Sports, haciéndose presente como comentarista en cualquier cantidad de partidos y mesas de análisis, hasta su salida hace algunos meses.

Desde entonces, el legendario exfutbolista había dado pocos comentarios sobre su desvinculación de la cadena, creándose un canal de YouTube en el que ya ha tenido algunos videos para mantenerse vigente e interactuar con los seguidores.

Fue el pasado enero cuando el Ruso Brailovsky anunció que tras 11 años de ser parte de Fox Sports, dejaba la televisora, aunque en su momento no dio detalles, como lo hizo recientemente en una sesión de preguntas y respuestas que tuvo en su canal.

Ruso Brailovsky sobre su salida de Fox Sports

Ahora, aprovechó esta plataforma para contar cómo se dio su adiós de Fox Sports después de once años: "Éramos un buen equipo. Trabajábamos en conjunto, cada uno con ideas diferentes, ya saben de los personajes que me tuve que bancar, que fueron varios”.

“Ellos posiblemente me tuvieron que bancar a mí también. Todo lo que alguna vez comienza, acaba. Se venció el contrato, ya no había forma de continuar". "Hubo cambio de directiva, de dueños, la gente que estaba ya no era la misma que me iba a manejar”.

Fox Sports y el Ruso se separaron

“Posiblemente proyectos míos que iban hacia otros rumbos que no coincidían con lo que pensaba hacer la empresa, nos despedimos de buena manera y por eso nos separamos", reveló el Ruso para cerrar.

Brailovsky es reconocido por su americanismo, teniendo cualquier cantidad de debates tanto futbolísticos con personales como Alberto García Aspe, Fernando Quirarte y sobre todo, André Marín. Se sabe que es un tipo de carácter, perdiendo el control en algunas oportunidades.

