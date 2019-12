Rusia continua firme para duelos de Champions y Eurocopa, pese a sanción

Ante la sanción que recibió el país nórdico, Rusia organizará los partidos de la Eurocopa 2020 y la final de la Liga de Campeones en 2021, reveló hoy la Unión de Fútbol de esa nación, los cuales fueron programados desde los últimos meses del 2019.

Y como se había informado en los últimas horas la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sancionó al deporte ruso con una suspensión de cuatro años por las manipulaciones en la base de datos del laboratorio de Moscú, lo que le dejará fuera de los Juegos Olímpicos de verano de Tokio 2020 y de invierno de Beijing 2022, además de los Campeonatos Mundiales de cada disciplina.

Los eventos futbolísticos si se llevarán a cabo

El estadio de San Petesburgo, sede de las próximas competiciones.

Checa todo nuestro contenido de Deportes

Sin embargo, afortunado ha sido el futbol, ya que la decisión tomada la mañana de este lunes no afecta de ninguna manera a la celebración de los partidos de la Eurocopa 2020 y a la final de la Liga de Campeones. La decisión de la AMA no anula la decisión de la UEFA. No hay motivos para ello, así lo comentó en entrevista el presidente honorífico de la principal entidad futbolística de Rusia, Viacheslav Koloskov.

Presidente de la entidad futbolística de Rusia, Viacheslav Koloskov.



Por su parte la segunda ciudad rusa, San Petersburgo, acogerá en junio del próximo año tres encuentros de la primera fase de la Eurocopa y el 3 de julio uno de los cuartos de final del torneo. Además, esa urbe, cuyo estadio organizó en 2018 las semifinales del Mundial, albergará en 2021 y por vez primera la final de la Liga de Campeones.

Te puede interesar: Jimena Sánchez vs Erika Fernández, en duelo de trajes de baño (FOTOS)

Algunos partidos de la Eurocopa serán en Rusia

Otro de las sanciones que no se han determinado, es que Rusia también pudiera quedar excluida de participar en el Mundial de fútbol de Qatar 2022, aunque las autoridades de esta nación europea confían en que la Federación Internacional de Fútbol Asociación mantenga su independencia de las decisiones de la AMA.

Únete a nosotros en Instagram