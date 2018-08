Rush quiere la máscara de LA Park en el aniversario 85 del CMLL.

El gladiador Rush ha lanzado el reto a LA Park para jugarse en una batalla de máscara contra cabellera en el aniversario 85 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Rush lanzó el reto y quiere quedarse a como dé lugar con la máscara de LA Park, con quien inicio rivalidad en el circuito independiente y ahora que ambos gladiadores coinciden en el CMLL; Rush busca que el 14 de septiembre pueda ser la ocasión perfecta para el duelo de apuestas en el aniversario 85 del CMLL.

“Voy por las cabezas fuertes, lo que me hiciste la vez pasada, L.A. Park, aquí lo traigo, pero no pasa nada. Muchos ríen, muchos gozan, pero ya vieron, esto es el inicio de esta rivalidad tan hermosa, esta rivalidad que vale oro; esto no para aquí, será hasta que te quedes sin tu máscara o yo sin mi cabellera”.

Para Rush no es importante lo que pase con LA Park fuera de las latitudes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

“Cuando esté aquí en casa, me voy a encargar de romper las reglas, va a ver sangre donde nos enfrentemos y esto es lo que quiero, sino vean a estos aficionados, ¿cuánto hacía que no los enardecían dos monstruos de la lucha libre? Esto es lo que quiero, para todos ustedes, que sientan esta adrenalina, es la lucha a la que amo y quiero recordar que es conmigo, la vieja escuela, donde a los Ingobernables nos van a recordar”.