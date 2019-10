Rumor de DESABASTO de gasolina en Guanajuato provoca muerte, pánico y caos (VIDEO)

A través de redes sociales surgió el rumor de que había desabasto de gasolina en Guanajuato, provocando las compras de pánico y generando un impresionante caos; pero, lo más grave, es que toda la situación provocó la muerte de una persona.

Pese a que se desconoce el motivo, en Facebook, alertaron sobre el cierre del ducto que va desde Salamanca a León Guanajuato, lo que provocó que cientos de personas hicieran largas e interminables filas que iban de hasta tres horas de espera en diversas gasolineras para poder comprar combustible.

La desesperación comenzó a hacerse presente y una persona intentó meterse en la fila, y sin esperarlo, otro sujeto cargaba un arma de fuego y le disparó arrebatándole la vida casi de manera inmediata, según detalló el programa de Ciro Gómez Leyva, ‘por la mañana’.

Fue des la cuenta de Twitter de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y también el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, desmintieron la falsa noticia, y aprovecharon para hacer un llamado a la población y no hacer compras de pánico.

“En Guanajuato NO hay desabasto de gasolina. Hace unos momento hablé con Javier González, director de logística de Pemex y me asegura que hay suministro normal. No hay razón para hacer filas, sí hay gasolina” indicó Sinhue Rodríguez.

Horas más tarde, lo guanajuatenses dejaron las compras de pánico tras entender que todo fue una noticia falsa.

De momento, se desconoce la identidad de la persona que perdió la vida, y también, de quien le disparó a muerte.

