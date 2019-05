“Royan” Pérez, el freestyler que ha representado a Quintana Roo

Ángel ”Royan” Gutiérrez Pérez, de 22 años de edad es un joven cancunense que ha representado a Quintana Roo a nivel nacional e internacional en la disciplina del Futbol Freestyle, llegando a colocarse en el número 26 del ranking mexicano del top 32 en sus casi cinco años de trayectoria.

¿Cómo llega el Futbol Freestyle a tu vida?

Llegó en mi adolescencia, cuando veía por televisión o internet las jugadas de fantasía de Ronaldinho, fue ahí donde comencé a practicar los trucos del brasileño; al principio fue un berrinche de mi parte, pero la verdad poco a poco le fui agarrando cariño a la disciplina hasta que un día me atreví a ponerme a prueba en un concurso de freestyle.

¿Quién es tu ídolo y por qué?

Mi ídolo es Szymon Skalski, un freestyler Polaco que maneja su estilo con puras transiciones; lo admiro mucho y me inspiro en él porque es muy completo en la disciplina, además de que es un atleta de antaño que deja mucha enseñanza a cada persona que lo desee seguir.

¿Cuál es tu meta en la disciplina?

Quiero llegar a ser uno de los mejores freestyler de mi país, y para eso necesito llegar al mundial de futbol freestyle, ganarlo y colocarme en el Torneo de Red Bull Street Style.

¿Haz pensado en inculcarle a nuevas generaciones dicho deporte?

Sé que no me voy a dedicar a esto toda la vida, por lo que he llegado a pensar en abrir una pequeña escuela para enseñar parte de mi experiencia, y así promover a los jóvenes que quieran animarse a competir en torneos de Futbol Freestyle.