Ronaldo Nazario ve complicado que Neymar llegue al Real Madrid

El exfutbolista brasileño, Ronaldo Nazario de Lima, declaró sobre el desempeño futbolístico de su compatriota Neymar Jr. y las probabilidades de que llegue a vestir la camiseta del Real Madrid, que el jugador del PSG podrá tener actividad futbolística en un par de semanas, pero que su arribo al Teatro de la Castellana parece poco probable.

“Yo he oído mucho eso de que Neymar puede acabar en el Real Madrid, pero creo que es muy difícil; recién acaba de fichar por el PSG por mucho dinero, veo bastante complicado que algún día Neymar pueda jugar en el Real Madrid. En dos semanas estará listo, es la gran esperanza de Brasil para el Mundial”, mencionó Ronaldo.

Neymar

A poco tiempo del encuentro de Vuelta entre el Real Madrid y el club alemán Bayern Múnich, el exdeportista brasileño Ronaldo Nazario de Lima, tiempo atrás siendo ficha clave para el club merengue, comentó que la eliminatoria no está definida ya que el conjunto bávaro es un gran equipo y cuenta con la capacidad de remontar el marcador global.

“El Bayern es un equipazo, la eliminatoria no está nada clara, cualquier jugador puede hacer daño a Real Madrid, va a ser un partido muy difícil”, destacó Ronaldo a un programa de radio en España.

El exfutbolista de 41 años, además, confirmó la labor que ha hecho el entrenador francés Zinedine Zidane estando a mando del equipo blanco, destacando que desde que compartían vestidor en el Bernabéu tenía cualidades para ser un buen estratega.

Zinedine Zidane

También Ronaldo aprovechó la ocasión para reconocer el gran desempeño futbolístico de Andrés Iniesta, subrayando que el Fantasmita será el mejor jugador español de la historia debido a su calidad.

El 'Fenómeno' también habló sobre la polémica que envuelve al Clásico Español del próximo domingo al confirmar que no sería un conflicto si el conjunto merengue toma como decisión no hacerle pasillo al Barcelona por su reciente conquista de la liga ibérica.

Barcelona

“Si no hay que hacerlo tampoco es un problema, no me importaría hacer pasillo, pero a mí tampoco me han hecho muchos, así que no es un problema el hacerlo o no, el reconocimiento ya existe al ser campeón”, finalizó.