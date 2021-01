Ronaldo Nazario quiere equipos MEXICANOS en la Copa Libertadores

El ex jugador brasileño, Ronaldo Nazario, fue uno de los futbolistas que no pudo ganar ni la Champions League ni la Copa Libertadores, pero fue uno de los mejores delanteros que el fútbol ha visto, tiene potencia y también lucidez.

El ex futbolista habló en la víspera de la Final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Santos, dos equipos históricos del fútbol brasileño que se medirán este sábado en Maracaná, el campo sagrado del fútbol en ese país.

Al Fenómeno se le preguntó sobre los equipos mexicanos en esta competencia, luego de que se ha hablado mucho de que pudieran regresar, y su comentó que "a mí me encantaría ver a mexicanos y norteamericanos, sería un paso importante para la Libertadores, esos dos países, está bien que las distancias son mayores, por ejemplo, un equipo brasileño enfrentar a un equipo mexicano, pero agrega mucho valor a la competencia", dijo en una conferencia organizada por Banco Santander.

Copa Libertadores: Equipos mexicanos harían "buen papel"

Ronaldo Nazario habla del fútbol mexicano

Sobre la final de este sábado que se vivirá a un solo partido, el ex jugador dijo a La Verdad Noticias que es algo que le gusta, pues así es como se definen otro tipo de torneos. "me gusta mucho el formato de final única, es la que se usa en Champions League y creo que es un formato justo para los equipos y para la hinchada".

Agregó que en este tipo de compromisos no se puede tener un claro favorito, porque son partidos en los que todo puede ocurrir en cualquier momento. "No estoy emocionalmente involucrado en esta final, así que puedo dar mi opinión, es un clásico histórico del campeonato paulista y no veo un favorito con esta final única; las posibilidades quedan realmente abiertas, tratándose de una final de Copa Libertadores, no me voy a arriesgar a decir quién es el favorito".

En caso de haber tenido la posibilidad de haber ganado alguno de los máximos torneos a nivel de clubes, desveló con quién le hubiese gustado. "Me gustaría haber ganado con Cruzeiro y Corinthians la Libertadores y con Real Madrid o Inter la Champions".

