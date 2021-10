Ronaldinho reveló la sorprendente razón por la que dejó el FC Barcelona

Ronaldinho en su momento, fue considerado uno de los mejores jugadores que tuvo el FC Barcelona. Sin embargo en 2008, el mediocampista originario de Brasil pero con nacionalidad española, decidió dejar a los culés porque “se cansó de ganar”.

El jugador que marcó una época con su “Joga Bonito” y sus grandes goles reveló durante una entrevista con el medio Uno TV en 2017, que su salida del club fue porque consideró que ya había ganado todo con el equipo y no tenía nuevos retos.

“Se estaba acabando un ciclo, me cansé de ganarlo todo (risas) bueno, de no tener más desafíos. Casi todos los jugadores buscábamos nuevos objetivos”, declaró Ronaldinho quien se retiró del fútbol en 2018.

Ronaldinho quería nuevos retos fuera del FC Barcelona

El jugador quería vivir nuevos desafíos dentro de la cancha/Foto: Eurosports

El futbolista que alguna vez portó el “10” en el Barça necesitaba nuevos desafíos al igual que cualquier otro jugador: “Hablamos con los directivos y acabamos marchándonos muchos y también el entrenador en busca de nuevos sueños”, reveló.

“No me afectó los ánimos porque sabía que podría cumplir los sueños en otro club”, aseveró.

Ronaldo de Assis Moreira, nombre real del futbolista, fue despedido desde el estadio Santiago Bernabéu con aplausos y ovaciones del público que incluso se puso de pie para honrar su trayectoria con los azulgranas.

¿Ronaldinho llegó a tener conflictos con Pep Guardiola?

Al parecer, Guardiola y el ex "10" no tuvieron ningún conflicto/Foto: Sports

mencionamos en La Verdad Noticias, en su momento, se habló de que Ronaldinho tuvo una mala relación con Pep Guardiola, quien llegó al banquillo en 2008. Se decía que él no quería que “echara a perder a Messi”, ya que le gustaba la fiesta, rumor que el brasileño se encargó de desmentir.

"Fue una decisión mía. Ya había cumplido mis objetivos y necesitaba nuevos retos. Con Pep Guardiola siempre tuvimos buena amistad. Él entrenaba a la filial y yo tenía relación con Pere, su hermano, por temas de ropa deportiva”, explicó Dinho.

“Siempre fui muy directo y abierto con todos. No me había cansado de jugar, pero sí que necesitaba cosas nuevas. Aquellos que se quedan parados no evolucionan", declaró Ronaldinho, quien entre sus logros con el Barcelona ganó prácticamente todo: LaLiga Española, Supercopa de España, Champions League, además de sus triunfos con la Selección de Brasil.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!