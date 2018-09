Ronaldinho prefiere ver a Neymar con el Barcelona

El ex futbolista Ronaldinho Gaucho dejó una huella imborrable tras su paso en Barcelona, devolviendo la alegría a la afición y al equipo a la senda de los títulos, y no pierde oportunidad, cuando puede, de volver a la Ciudad Condal.

En una exhibición de futvoley para la marca de gafas Northweek, dicho ex atleta tuvo una entrevista con MD donde habló de su paso por el club y sobre varios temas de actualidad, siempre con su eterna sonrisa dibujada en su rostro y con la amabilidad que le caracteriza a la hora de atendernos.

Ahora que han pasado diez años desde que usted se fue, ¿cómo recuerda su paso por el Barça y todo lo que vivió?

Lo que recuerdo es que todos los momentos que viví fueron inolvidables. Me da siempre mucha alegría pensar en mi paso por el Barça y todo lo que viví en Barcelona, con todo lo que ganamos y las alegrías que dimos a la afición.

Precisamente cuando usted se fue le dejó en herencia el ’10’ a Leo Messi. ¿El argentino ha cumplido con la responsabilidad?

Sin ninguna duda. Es el mejor de la historia dentro del club, durante todos estos años ha hecho lo que nadie ha hecho y es el mejor. Ojala siga así 20 años más. Para todos los que amamos el fútbol nos gustaría tenerle muchos años más a este nivel.

Dice que es el mejor de la historia del Barça, ¿y del fútbol en general?

De la historia del fútbol es difícil decirlo porque han habido muchas épocas muy diferentes. Pelé fue Pelé en su tiempo, Maradona en el suyo, Zidane en el suyo o Ronaldo Nazario en el suyo, pero está claro, sin duda, que Messi es uno de los más grandes de la historia.

Y el próximo ‘10’ del Barça y heredero suyo y de Messi, ¿tiene claro quién cree que será?

Cuando Messi se retire, que espero que sea dentro de mucho, puede dejar ahí el ‘10’ y que nadie lo vuelva a tocar.

Hasta entonces aún queda mucho, y volviendo al presente este año el equipo azulgrana quiere reconquistar la Champions, ¿les ve preparados a los hombres de Ernesto Valverde?

Sí. Totalmente. Los jugadores que han fichado son de mucha calidad y van a ayudar mucho al equipo. El Barça tiene muy buena plantilla esta temporada, muy fuerte, y creo que pueden conseguir todo. Continúan siendo uno de los mejores equipos del mundo.

De los futbolistas que han llegado este verano, dos son brasileños, el primero de ellos Arthur Melo, ¿cómo le ve?

Es un jugador joven pero con experiencia y tiene un estilo de juego que se parece mucho al del Barça, no tendrá problemas para adaptarse al juego del Barcelona.

El otro fichaje brasileño es Malcom, que llegó por sorpresa del Girondins de Burdeos.

Él también tiene calidad y junto al resto de jugadores recién llegados se puede adaptar rápido y hacer algo bonito con el club.

Otro compatriota suyo que llegó el curso pasado fue Philippe Coutinho, ¿qué nos dice sobre él?

¡Uff! Para mí es uno de los mejores jugadores que hay actualmente en el mundo, y le deseo todo lo mejor y ojala le salga todo muy bien.

En cuanto a Neymar Jr., que estuvo en el Barça y se fue al PSG el curso pasado, ¿le ve volviendo al club azulgrana o cree que acabará en el Real Madrid?

Lo que veo de momento es que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo y me gusta ver a mis amigos felices. Me haría muy feliz si volviera al Barça.

¿Lo ve factible después de la forma en la que se fue el verano pasado?

En el fútbol todo es posible

Cuando Neymar jugaba en el Barça trascendió una reprimenda de Juan Carlos Unzué, entonces segundo entrenador, en la que le advertía que acabaría como Ronaldinho si seguía así, en referencia a su ritmo de vida ¿Qué le pareció este incidente?

Para mi es un elogio, porque significa que llegará a ser el mejor jugador del mundo (risas)

Un excompañero suyo está de rigurosa actualidad. Es el nuevo seleccionador español Luis Enrique, que acaba de dar su primera lista de convocados. ¿Cómo cree que lo va a hacer al frente de la selección española?

Luis siempre fue un gran jugador y un gran capitán, y ahora es un gran entrenador, espero que le vaya todo muy bien.

Por otra parte, hombre responsable de su fichaje por el Barça en el año 2003, Sandro Rosell, pasa por un momento complicado al estar en prisión preventiva a la espera de juicio, ¿cómo está viviendo usted esta situación?

No conozco cómo está el tema judicial en particular pero sí que me da mucha tristeza ver a un amigo en esta situación. Le mando muchos ánimos. Todos los que gustamos de él le enviamos ánimos y nos preguntamos por él y queremos tener noticias suyas. Ojalá todo salga bien.

