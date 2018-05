Ronaldinho desmiente que se va a casar con dos mujeres a la vez.

Luego de que esta tarde, circulara a través de internet a manera mundial, la noticia de que el astro portugués contraerá nupcias con dos mujeres al mismo tiempo, fue el propio ex jugador quien desmintió la noticia.

En Entrevista para el medio portugués GloboEsporte/Sport Tv, fue el propio Ronaldinho quien y afirmó dijo “Es la mayor mentira. No sé de dónde surgió eso. Todo el mundo me ha ligado con eso y es una mentira. No voy a casarme", comentó.