Rommel Pacheco sale de Extatlón México para ir a Tokio 2020

Rommel Pacheco ha sorprendido ha todos los concursantes y seguidores de Exatlón México, ya que dejó la competencia ya que pretende ir a Tokio 2020.

El subcampeón de saltos mixtos en los Mundiales de natación, Rommel Pacheco, anunció su retiro del show deportivo Exatlón México y pidio la comprensión de sus compañeros y seguidores.

"Este gran viaje que he venido a hacer al Exatlón ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido a lo largo de mi vida: tener que estar en condiciones extremas, realizando deporte, comiendo lo mínimo en contraste a tener a veces demasiado, es algo que me llevaré para toda la vida".