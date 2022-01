Romelu Lukaku es borrado del Chelsea tras sus polémicas declaraciones

El futbolista de Bélgica, Romelu Lukaku, fue borrado de manera definitiva del Chelsea del entrenador Thomas Tuchel en su duelo frente al Liverpool dentro de la Premier League, luego de sus polémicas declaraciones. Según informa la agencia EFE.

Lo anterior fue declarado por Lukaku durante una entrevista que se realizó antes de que anotara el domingo pasado, y nuevamente el miércoles en la Premier League, pero solo fue transmitida más tarde por la emisora Sky en Italia.

El delantero belga dijo que "no estaba contento con la situación" en el Chelsea e indicó que no le gustaba el estilo de juego del técnico Thomas Tuchel. Hecho que generó una reacción al interior de los Blues.

Romelu Lukaku quiere regresar al Inter

De igual forma, Lukaku reafirmó su deseo de regresar a territorio italiano e incluso aseguró que el regreso a Stamford Bridge no estaba en sus planes. Como era de esperarse, la situación llegó a su punto máximo y Thomas Tuchel, entrenador del equipo, le respondió a su dirigido.

"Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional", dijo el goleador

Incluso se animó a recordar al argentino Lautaro Martínez, con quien podría “morir en el césped” y a quien espera verlo de nuevo en el Inter, y al entrenador italiano Antonio Conte, el cual fue destituido, noticia que le “hizo daño”.

¿Cuándo llegó Romelu Lukaku al Chelsea?

Cabe recordar que, Romelu Lukaku se unió al equipo de Chelsea por primera vez en 2011, pero pasó dos años cedido antes de ser vendido al Everton en 2014. Regresó a Chelsea la temporada baja pasada en un

Pero como te hemos dado cuenta en La Verdad Noticias, Lukaku ha tenido una primera temporada frustrante en Londres, donde estuvo lesionado durante un mes y perdió tiempo en diciembre después de contraer el coronavirus.

