Romel Pacheco abandona Exatlón México

El clavadista Romel Pacheco decidió abandonar el programa 'Exatlón México' para comenzar su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

'Este gran viaje que he venido a hacer al Exatlón ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido a lo largo de mi vida: tener que estar en condiciones extremas, realizando deporte, comiendo lo mínimo en contraste a tener a veces demasiado, es algo que me llevaré para toda la vida', expresó el deportista luego de anunciarse su salida.

Agradezco a todos por su cariño y apoyo en Exatlon Mx



Seguiré dando lo mejor de mi por México y por todos ustedes



Muchas gracias.

Rommel Pacheco.



#YoConRommel pic.twitter.com/njLd3X2lQg — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) 3 de enero de 2018

Al público que lo seguía pidió que lo entendieran y agradeció a quienes lo apoyaron durante su participación en el concurso.

'Es un gran compromiso que recae en mis hombros porque represento a millones de mexicanos. Inicio el año con series mundiales que son importantes para mí y que requieren de preparación', añadió.