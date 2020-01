Roger Martínez EXPLOTA contra el América.

Luego de perder protagonismo y minutos en el 11 titular del América de Miguel Herrera, el atacante colombiano Roger Martínez a lo largo del último semestre futbolístico se manifestó con querer salir del equipo de Coapa, recientemente se supo de un posible interés de parte del Genoa de la Serie A y el nacido en Cartagena ha explotado en contra de las Águilas al señalar que “no han ido de frente con él y su situación”.

A pesar de que no fue un habitual en la alineación titular, el futbolista cafetero respondía cuando se le requería, pero el colombiano de 25 años de edad se encuentra molesto por no tener una respuesta del América sobre la oferta que tiene del Genoa.

"A nivel personal, creo que fue positivo. Pienso que cuando se me necesitó, ayudé, sobre todo en el momento en el que había muchos lesionados. Y en esos casos tuve las chances de hacer las cosas bien, más allá que uno siempre quiere jugar más. Y a nivel general un poco amargado porque estuvimos a un paso de salir campeones", declaró Roger Martínez.

Martínez molesto con América por falta de comunicación

Además Martínez de 25 años hizo mención que en ningún momento ha declarado que quiera salir del equipo del América, pero si tiene la ilusión de volver a jugar en el Viejo Continente.

"Pienso que a cualquier futbolista si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño. Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club. Solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una liga importante como la italiana, quiere dar el salto. Eso me tiene un poco ilusionado, pero el club no me da una respuesta".

Ante la situación de que el América no le da una respuesta concreta, Roger Martínez se dice molesto por no saber la situación y la falta de comunicación con la directiva de los de Coapa.

"Me da bronca que no haya una respuesta. Un día me dicen que me hablan pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición. Y a mí me da bronca esta falta de comunicación".

