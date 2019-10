Roger Federer se convierte en el GRAN SEÑOR de Basilea

El tenista suizo Roger Federer consiguió derrotar a Alex de Miñaur por 6-2 y 6-2 y de esa manera conquistar por décima ocasión el ATP 500 de Basilea, certamen en el que ya cuenta con 24 victorias consecutivas desde el año 2014.

Roger Federer se convierte en el GRAN SEÑOR de Basilea

El gran “Reloj Suizo” no permitió que el australiano desplegara un buen juego ya que entodo momento lo mantuvo a raya, ésto a pesar de que Miñaur venía de ganar sus tres finales; en Sydney, Atlanta y Zhuhai, mismas que ha disputado durante este 2019.

Roger Federer se convierte en el GRAN SEÑOR de Basilea

Con este triunfo Roger Federer consiguió colocar en sus vitrinas su título número 103, con lo cual continúa acercándose sigilosamente al récord impuesto por el grande Jimmy Connors quien obtuvo 109 coronaciones.

Federer no cedió ningún set

Federer dio clase en sus cuatro victorias de la semana en Basilea y por primera vez en su carrera conquistó el torneo sin ceder sets. Además de sumar su cuarto título del año al consagrase en Dubai, Miami y Halle, que buscará seguir afinando su mejor ritmo en el Masters 1000 de París en pos de llegar óptimo a Londres.

Te puede interesar Federer tendrá participación en Olímpicos de Tokio 2020

Roger Federer se convierte en el GRAN SEÑOR de Basilea

"El décimo título aquí en Basilea es una gran satisfacción. Ha sido un torneo increíble para mí. He jugado el torneo de principio a fin y me he sentido genial. Mis partidos han sido realmente buenos y no me he desgastado demasiado.

Roger Federer se convierte en el GRAN SEÑOR de Basilea

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos