Roger Federer extraña Wimbledon en presentación de sus tenis

El tenista suizo Roger Federer aseguró en medio del confinamiento que vive por la contingencia sanitaria por el brote del coronavirus, que extraña participare en el emblemático Torneo de Wimbledon, certamen que debió arrancar en la presente semana, pero ante el considerable repunte de casos positivos durante los últimos días ésto no pudo ser posible, sin embargo, el ganador de 20 trofeos de Grand Slam expresó su cariño por la competición.

Roger Federer

Federer habló de su amor por Wimbledon

"Claro que extraño Wimbledon, me ha dado todo. Hoy es el día para mirar 17 años hacia atrás, cuando todo comenzó para mí", precisamente el 6 de julio de 2003, fecha del primero de sus seis títulos en la hierba británica. "Es un año verdaderamente particular, jugué en el Open de Australia, y después me sometí a dos operaciones”, lamentó el denominado "Reloj Suizo". "No hay Wimbledon, no hay Juegos Olímpicos, ha habido el coronavirus, el confinamiento, la prohibición de viajar. Es mucho", sentenció el suizo próximo a cumplir 39 años.

La cancelación de Wimbledon fue resentida por Roger Federer

Lo anterior lo declaró durante la presentación de su nuevo calzado Roger Federer, el cual se se unió a la marca suiza de running On como inversionista el año pasado. Completamente blancos, de piel 100% vegana y materiales eco friendly, creados con la última tecnología y ligeros, se trata de la primer línea de calzado de Su Majestad que se encuentra, más allá de la pausa del tour de la ATP, recuperándose de una doble intervención en la rodilla previo al suspendido Torneo de Wimbledon.

Inspirado quizá por el imperio de los Air Jordan de Michael Jordan, a quien también reveló que veía como héroe al crecer junto a Borid Becker, Federer busca incursionar en una industria que dentro del deporte blanco no ha sido tan explorada desde hace años. Habría que destacar que los sneakers llamados The Roger son casuales, no para jugar tenis y que solo salieron mil ejemplares de edición especial en este primer lanzamiento.