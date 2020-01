Roger Federer es multado por gritar una grosería en el Australian Open

El gran tenista suizo Roger Federer fue multado con 3.000 dólares por la Federación Internacional de Tenis por haber dicho una grosería en su partido frente al norteamericano Tennys Sandgren en los cuartos de final del Abierto de Australia, el pasado martes 28 de enero.

Roger Federer

De acuerdo con información del portal ESPN, el hecho ocurrió a la altura del tercer set, en donde Federer llevaba la ventaja en el tercer juego de ese parcial por 40-0. Sin embargo, perdió tres puntos consecutivos y eso provocó que, en medio de su frustración, soltara una grosería que para su mala suerte fue escuchada por una jueza de línea que estaba justo detrás de él.

Roger fue advertido

La juez mandó una advertencia

Dicha autoridad le informó sobre la violación a la jueza de silla del partido, Marijana Veljovic, que le comunicó al número tres del mundo que se había ganado una advertencia, la cual de repetirse daría pie a una penalización.

Roger fue escuchado por los jueces

Federer no quedó muy satisfecho con la decisión y le pidió a Veljovic que repitiera lo que supuestamente él había dicho. En respuesta, la árbitra afirmó que no podía repetirlo, pero que su colega sí lo había escuchado "claramente". Más tarde se acercó al juez con quien sostuvo una acalorada charla.

Federer encaró a una de las jueces

El ganador de 20 títulos individuales de Grand Slam al parecer habría intentado evitar el llamado de atención maldiciendo en un idioma diferente al inglés, posiblemente en alemán, pero se topó con una referí políglota.

Roger Federer reclamó lo sucedido

En una conferencia de prensa posterior al partido, Federer habló del incidente y admitió haber dicho una palabrota que, según el tenista, en realidad fue en una "mezcla de idiomas". "Claramente ella (la jueza de línea) habla (también) mezclado. No sabía eso. La próxima vez tendré que revisar al personal de línea".

Roger bromeó al respecto

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Es la segunda vez en toda su carrera que Federer es multado en un torneo de élite. La primera vez fue en 2009 por un episodio similar durante la final del US Open.

Roger Federer es multado por gritar una grosería en el Australian Open

Te puede interesar Djokovic derrota a Federer y califica a la Final del Australian Open

"Me pareció un poco duro. No es que yo sea conocido por decir groserías, o lo que sea, o como si todo el estadio lo hubiera escuchado. Pero no hay problema, lo aceptaré", agregó.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana