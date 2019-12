Rogelio Funes Mori y su gol soñado

Rogelio Funes Mori es un goleador nato y se convirtió en el "killer" del Monterrey, pero haía una deuda que saldar, la cual la noche de ayer dio carpetazo y lo hizo con tremenda postal estando suspendido en el aire, "el gol soñado" llegó y lo marco en el mejor momento, la final de ida; en un estadio a reventar y contra un rival muy fuerte que tiene esperanzas de remontar en un mítico Colosio de Santa Úrsula.

La espectacular chilena que se aventó Funes Mori le dio la victoria al Monterrey 2-1, donde vimos a un América con 10 jugadores casi todo el 2do el tiempo y eso los devilitó un poco, fue ahí donde la pandilla del "Turco" Mohamed aprovecho y estuvo encima de las Águilas hasta que el argentino hizo una genialidad, con un recurso que pocos se atreven a hacer, Funes se tuvo fé y volo por los aires para cerrar con broche de oro la noche de ayer.

El gol soñado.

“Es un gol soñado, siempre me imagino haciendo goles en todos los partidos, hoy se me dio. Lo importante es que el equipo jugó bien, hizo un buen partido, jugó mejor que el rival y se ganó", dijo el argentino, ex River, que también venía de convertir ante Liverpool en las semifinales del Mundial de clubes.

En el minuto 92 ya en el tiempo agregado el delantero argentino fue que cerro el partido ante unas Águilas que reclamaban por un empujón que según había recibido Ochoa una jugada antes. También en tiempo agregado en el partido de vuelta ante el Necaxa en las semifinales, Funes Mori anotó pero no fue tan vistoso ni tan importante como el de anoche.

“Sin duda este es uno de los más lindos, ya me tocó hacer otro de chilena, por suerte estoy haciendo goles, que es lo importante, tenía que sacarme un poquito esa maldición de no poder marcar en las finales”, señaló.

"Hay que hacer un partido inteligente, sabiendo que vamos contra el América, que a veces no genera mucho pero sabe jugar en este tipo de partidos", concluyó.

Leonel Vangioni, compañero de Funes, indicó también que el plantel tiene la ilusión intacta de coronarse en el Apertura 2019 y que no deben salir a defender el marcador en el Azteca.

