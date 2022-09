Rogelio Funes Mori respondió a sus detractores con la Selección Mexicana

Desde que salió la última convocatoria para los últimos juegos de preparación previo al Mundial de Qatar 2022 contra Perú y Colombia, Rogelio Funes Mori ha sido uno de los personajes criticados por su llamado a la Selección Mexicana, pero

Sin embargo, el delantero de los Rayados de Monterrey aseguró que se ha ganado el puesto en el cuadro de Gerardo Martino. “El que sabe de futbol sabe cómo juego, sabe lo que he demostrado”, dijo el atacante en conferencia de prensa.

"Obviamente, no me quedo con lo que he hecho, si estoy en la Selección me lo he ganado y quiero seguir creciendo futbolísticamente”, comentó y agregó que nadie le ha regalado nada desde que llegó a la Liga BBVA MX y que mantenerse en un buen nivel no ha sido sencillo:

Funes Mori responde a sus detractores

“Nadie me ha regalado nada y desde que estoy en Monterrey siempre he estado en crecimiento, mantenerse no es fácil y yo me he mantenido siete años en mi mejor momento futbolístico en Monterrey”, añadió el mexicano Rogelio Funes Mori.

El atacante argentino naturalizado mexicano comentó que no le da importancia a las críticas, además espera que toda la plana ofensiva del Tricolor llegue a Qatar en su mejor forma para poder afrontar sus partidos de la Copa del Mundo contra Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

“Me pone muy contento con los chicos como Henry, Santiago Giménez y Raúl (Jiménez) que le está yendo muy bien allá. Esperemos todos estemos en un buen momento para estar en el Mundial y hacerlo de la mejor manera”, remató el atacante de Monterrey.

Convocados a la Selección Mexicana

De acuerdo con la lista completa de 31 jugadores presentada por la Selección Mexicana, Gerardo Martino llevará a estos partidos a cuatro delanteros centros: Henry Martín, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y el mencionado Rogelio Funes Mori.

Ante esta convocatoria y con los primeros tres delanteros con un lugar prácticamente seguro por su rendimiento histórico y reciente, Martino recibió múltiples críticas por citar a Funes Mori, quien lleva desde el 21 de agosto con una lesión muscular.

