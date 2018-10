Rogelio Funes Mori asegura que el árbitro quería expulsarlo

Al minuto 24 del duelo entre Cruz Azul y Monterrey, se llevó a cabo una jugada polémica. Rogelio Funes Mori e Iván Marcone disputaban un balón, sin embargo, el jugador de Rayados impactó su codo en la casa del Cementero, por lo que el árbitro lo expulsó.

Sin embargo, de acuerdo a Multimedios, Funes Mori aseguró que jamás tuvo la intención de hacerle una falta al rival. Añadiendo que el árbitro central tenía ganas de echarlo del terreno de juego.

“El penal no fue y luego otra falta que no me cobraron, pero son cosas de partido”, dijo Rogelio.

El jugador de los Rayados de Monterrey, puso como ejemplo que todos los jugadores que disputan un balón aéreo deben levantar los brazos, por lo que no era su intención generar una falta.

“Todos los jugadores que nos elevamos para un balón alzamos los brazos, el árbitro tenía ganas de echarme y me echó porque nunca fui a tirar un manotazo, solo fui por el balón”, añade Funes Mori.

Funes Mori asegura que a otro jugador no lo hubieran expulsado

El elemento de Monterrey siguió hablando del arbitraje, pues también dijo que si se tratara de otro futbolista no se le hubiera mostrado la tarjeta roja, reiterando que no era expulsión.

“A otro jugador no lo hubieran echado, solo le hubieran sacado amarilla, no era para una expulsión”, sentenció Rogelio.