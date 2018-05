Rodrigo Koxa impone Récord Guinness en el Surf.

El surfista brasileño Rodrigo Koxa de 38 años de edad ha impuesto un nuevo Récord Guinnes en el mundo del Surf, luego montar la ola más grande que jamás se ha surfeado; esto de acuerdo al World Surf League.

Koxa realizó la hazaña del Surf en Nazaré, Portugal, el pasado mes de noviembre, pero el anuncio de su récord se hizo oficial este sábado cuando le otorgaron el reconocimiento Quiksilver XXL Biggest Wave Award en una ceremonia de la World Surf League en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

New Guinness World Record: Biggest Wave Ever Surfed (80 Feet) Rodrigo Koxa @ Nazaré, Portugal https://t.co/9zzcRsXnPm pic.twitter.com/A58c7PxYcJ

“El premio es para el surfista que de cualquier manera disponible, atrapó la ola más grande del año. Koxa no solo ganó el honor de este año, sino que ahora posee el Récord Mundial Guinness de la ola más grande surfeada“, dijo la liga en un comunicado.

Rodrigo Koxa de 38 años de edad logró montar la ola de 24.38 metros de altura, logrando arrebatarle el Récord Guinness a Garrett McNamara, quien logró montar una ola de 23.77 metros; de igual manera en la ciudad portuguesa de Nazaré.

En la ciudad de Nazaré se encuentran las olas más grandes del mundo, según el propio surfista brasileño Rodrigo Koxa, en el 2014 casi pierde la vida en una de ellas.

“Durante meses después, tuve malos sueños, no viajé, me asusté y mi esposa me ayudó psicológicamente. Ahora, estoy tan feliz”, dijo.