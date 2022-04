Rodolfo Vilchis denunció que fue víctima de robo y desató polémica

Vilchis denunció que fue víctima de robo y desató polémica

Rodolfo Vilchis, ex futbolista del Atlas recurrió a las redes sociales para denunciar que fue víctima de robo en su hogar ubicado en Zitácuaro, Michoacán, así lo dio a conocer el jugador a través de un video; le robaron joyas y dinero, los delincuentes entraron a su casa.

El ex mediocampista hizo unas declaraciones subidas de tono, pues insultó a la familia de los ladrones. Se puede apreciar en el clip la impotencia y la ira porque le robaron sus pertenencias; el jugador confesó que le robaron más de 200 mil pesos.

En La Verdad Noticias te compartimos que a finales del pasado mes de marzo, Paul Pogba fue víctima de robo, los delincuentes le robaron la medalla que recibió en el Mundial de Rusia 2018; los ladrones entraron a su casa y también se llevaron las joyas de su madre.

Ex jugador del Atlas fue víctima de robo

Ex jugador del Atlas se arrepintió por sus fuertes declaraciones

En el clip el ex jugador del Atlas comentó que entraron a robar a su humilde casa y expresó: "Se metieron a robar a mi pobre casa...hay esclavas de oro con iniciales RV... me robaron más de 200 mil pesos... Solo quiero que me ayuden a encontrarlo". Comentó.

De igual forma insultó a los delincuentes, pero luego se arrepintió por sus fuertes declaraciones, pero el ex futbolista se justificó por la impotencia que sintió al ser víctima del delito, ya que el dinero y prendas que le robaron era para costear los gastos de su familia.

¿Qué pasó con Rodolfo Vilchis?

Ex jugador mexicano de 32 años de edad

El ex jugador se encuentra sin equipo desde el 1 de julio de 2021. A finales de noviembre del año pasado informaron que “El Pípila” se encontraba alejado del fútbol profesional debido a una lesión que sufrió en el tobillo. Por otro lado, su último equipo fue Alebrijes de Oaxaca, de la Liga de Expansión MX.

El ex futbolista Rodolfo Vilchis tomó una pausa en su trayectoria futbolística. Actualmente el mexicano se encuentra muy activo en redes sociales compartiendo algunas fotos del recuerdo durante su paso en el fútbol, pero recientemente desató polémica por sus declaraciones tras ser víctima de robo.

