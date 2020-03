Rodolfo Pizarro revienta en redes a exdirectivo de Chivas

El atacante del Inter de Miami de la MLS, Rodolfo Pizarro, criticó duramente en redes sociales a José Luis Higuera, ex director deportivo de las Chivas de Guadalajara, quien últimamente ha estado respondiendo en la red algunas preguntas de los aficionados rojiblancos, incluso, llegó a revelar su afición por las Águilas del América.

Amaury Vergara y José Luis Higuera

Pizarro reventó a Higuera en redes sociales

Higuera respondió a un aficionado de las Chivas que lo cuestionó sobre la salida de Rodolfo Pizarro del conjunto tapatío, ya que la salida del futbolista mexicano a Rayados del Monterrey se le acredita al ex directivo del Guadalajara.

Rodolfo Pizarro y José Luis Higuera

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

El día de ayer, Higuera indicó en sus redes sociales que los aficionados de Chivas ponen la linea muy baja para los ídolos de la institución, pues mencionó que un ‘ídolo es más que bailes’. “Que bajo pones la línea. Ídolo créeme es más que hacer bailes. No estoy de acuerdo contigo que era un ídolo”.

Pizarro reventó a Higuera en redes

Te puede interesar Exdirectivo de Chivas ARREMETE contra Rodolfo Pizarro

Ante esta situación, Rodolfo Pizarro no se quedó callado y le respondió a Higuera indicando que no sabe nada de futbol y busca la atención de los aficionados. “La persona más odiada y que menos sabe de fútbol queriendo tener atención, denle su like! Abrazo José!".