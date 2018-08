Rodolfo Pizarro confesó la horrible forma en la que fue despedido de Chivas

Luego de que Rodolfo Pizarro partiera de Chivas y afirmara que las formas no fueron las correctas, el atacante confesó la manera en cómo le notificaron que sería nuevo jugador de Rayados.

"La primera reunión que tuve con ellos (Chivas), me dijeron que ya estaba vendido, que tenía como 5 meses vendido, pues yo en lo que lo asimilaba no quise comentar nada".

"Mínimo esperaba que me preguntaran, en la segunda reunión me dijeron: con nosotros no entras en planes, vete a Monterrey y ya", confesó Pizarro en una entrevista con Fox Sports.

"YA VETE A MONTERREY, CON NOSOTROS NO ENTRAS EN PLANES"#LUP Rodolfo Pizarro reveló cómo fue que se dio su llegada a #RayadosxFOX y la forma en que Chivas le informó de su salida del club pic.twitter.com/BNjplFqEDz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 5 de agosto de 2018

Rodolfo Pizarro habló de su salida de Chivas

De igual manera, el futbolista de 24 años indicó que él no solicitó salir del Rebaño y tenía fe de que la noticia hubiera sido una 'equivocación' o que le hubieran dado las gracias.

"En la siguiente reunión, que fue con Higuera, De Anda y Vergara, pues yo otra vez me reuní con ellos para ver qué iba a pasar, a lo mejor se habían equivocado".

"A la fecha nunca me dieron las gracias, nadie se despidió de mí. Ni de mí, ni de Cota, ni de Alanís", concluyó.