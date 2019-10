Roberto Carlos revela INDISCIPLINAS con 'Los Galácticos' en el Real Madrid (VIDEO).

De manera reciente el ex futbolista carioca Roberto Carlos en una entrevista en un canal portugués reveló algunas cuestiones de ‘indisciplina’ que vivió en su época con ‘Los Galácticos’ en su etapa en el Real Madrid.

Cuando el conjunto español era dirigido por el español José Antonio Camacho, el lateral de la izquierda dijo la manera en la que se comportaban ‘Los Galácticos’ bajo su mando.

"Éramos siete Galácticos... era un peligro en el vestuario. Siempre lo controlamos bien, teníamos buena relación, menos con Camacho que aguantó diez días. Llegó al vestuario, saludó a todo el mundo, muy serio y con historia en el Real Madrid. Yo solo observaba a ver qué iba a decir. 'Quiero a todo el mundo a las 7 de la mañana'. Normalmente entrenábamos a las 10:30. Hablamos con él para intentar cambiar el horario, nosotros teníamos nuestras costumbres".

Roberto Carlos revela detalles del vestuario del Real Madrid

Con su compatriota Vanderley Luxemburgo vivieron en el Real Madrid una situación similar como con el director técnico español, el propio lateral reveló que habló con él para hacerle ver las costumbres que tenían; pero a pesar de ello terminó siendo despedido.

'Profesor, la gente aquí tiene sus costumbres, lo vas a ver, pero intente no cambiarlas. No quites las botellas de vino de la mesa y la cerveza antes de la cena porque si no vamos a tener problemas'. ¿Y qué hizo? Quitó primero las cervezas y luego las botellas de vino. Duró tres meses. El mundo del fútbol es pequeño, las noticias van llegando a la directiva y 'ciao".

Además el Campeón del Mundo en Corea del Sur y Japón 2002 reveló que ‘Los Galácticos’ contaban con un avión privado para sus viajes express.

"No sé cómo nos dejaban hacer tantas tonterías. Acababa cada partido y era todo avión privado. Nos encontrábamos en la terminal privada de Barajas. Era Beckham que iba no sé a dónde, Figo, Zidane que iba a tal lugar, Ronaldo, yo... y teníamos que entrenar pasado mañana. Yo rezaba para que los partidos fuesen los sábados para poder ir a la Fórmula Uno los domingos. Eran vuelos privados para todos lados. Una locura".

