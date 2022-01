Robert Lewandowski del Bayern gana el premio 'The Best' de la FIFA

"Rompiste récords y tú también hubieras merecido ganar esto", le dijo Lionel Messi a Robert Lewandowski después de que el argentino recogiera su séptimo Balón de Oro en París en noviembre. "Tuviste una temporada increíble".

Pero 41 goles en la Bundesliga, rompiendo el récord del mítico Gerd Müller, más otros cinco en la Champions League, no fueron suficientes. Ahora, sin embargo, ha sido honrado después de todo después de ser coronado jugador masculino del año en los premios "The Best" de la FIFA por segundo año consecutivo, superando a sus compañeros finalistas Messi y Mohamed Salah.

Mejor que Gerd Müller

Sobresaliente es solo una de las palabras que se pueden usar para describir lo que Lewandowski ha logrado en la Bundesliga y la Champions League en los últimos años.

El jugador de 33 años batió el récord de 40 goles de Gerd Müller en la máxima categoría de Alemania, un récord que se consideraba intocable, todo en la temporada tras ganar el séxtuple con el Bayern Munich y ser elegido mejor futbolista mundial del año .

Y, en la campaña actual, el polaco ya ha marcado 34 goles en 27 partidos oficiales con el Bayern, incluido un triplete contra el Colonia el fin de semana, que elevó su cuenta en la Bundesliga a 23 de 19.

Son números que catapultan a los futbolistas a la élite, pero pocas superestrellas tienen los pies en la tierra como el modesto polaco. Es por eso que, en el período previo al Balón de Oro de noviembre y los premios "The Best" de la FIFA de este mes, otros han estado hablando de Lewandowski, no de él.

"Estaría encantado si lo ganara, sin duda sería bien merecido", dijo el entrenador en jefe del Bayern, Julian Nagelsmann, después del partido de Colonia, en el que Lewandowski se convirtió en el segundo jugador en alcanzar los 300 goles en la Bundesliga, después del gran Müller.

"Sin embargo, no son solo sus objetivos; también trabaja muy duro y siempre está en la posición correcta", dijo Nagelsmann. "Una de sus grandes cualidades es que también inicia muchos ataques antes de correr hacia el área para esperar un centro o un pase".

El capitán del Bayern, Manuel Neuer, dijo: "Estamos felices y agradecidos de que juegue para nosotros. Es una máquina en el área, sostiene el balón de manera brillante y su definición es única".

Robert Lewandowski y su increíble nivel

A pesar de tener una edad en la que otros profesionales ya piensan en voz alta sobre el final de sus carreras o luchan por mantenerse al día con los mejores del mundo, Lewandowski ha logrado mantener su increíble forma. El jugador de 33 años ha tenido un calibre de clase mundial durante mucho tiempo, pero el cenit de su carrera se ha expandido a una meseta sin fin.

Cuarenta y uno, 34, 22, 29, 30, 30: esa es la cantidad de goles que Lewandowski ha marcado en las últimas seis temporadas de la Bundesliga. Ha sido el máximo goleador de la liga en cinco ocasiones, además del único Torjägerkanone que ganó mientras jugaba en el Borussia Dortmund.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, en la historia de la máxima categoría de Alemania, está a solo 65 goles del legendario delantero Gerd Müller, quien tiene el récord histórico de 365.

Sus experiencias en la Liga de Campeones cuentan una historia similar con el polaco que actualmente tiene 82 goles en su carrera. Solo Messi (123) y Cristiano Ronaldo (140) tienen más.

Demasiado larguirucho para ser profesional

⭐️ Robert Lewandowski, feliz con su The Best



�� Para vos, ¿está bien que lo haya ganado él? pic.twitter.com/G3jc8uNEeL — Diario Olé (@DiarioOle) January 17, 2022

Durante la juventud de Lewandowski, no era un hecho que su carrera alcanzaría estas alturas. Nacido en Varsovia en 1988, su trayectoria futbolística comenzó en clubes de la capital polaca, pero sin mucho éxito al principio. En Legia Varsovia, su entrenador consideró que el entonces joven de 18 años era demasiado débil para el primer equipo.

El médico del club incluso aconsejó al bobek (el "pequeño"), como se llamaba entonces a Lewandowski, que ni siquiera intentara triunfar como profesional. Pero Lewandowski perseveró, tomó un desvío por el club de tercera división Znicz Pruszkow y desde entonces su forma goleadora despegó.

Ese siguió siendo el caso incluso después de que se unió al Lech Poznan de Ekstraklasa dos años después. Debutó con la selección a los 20 años y lo marcó con su primer gol internacional. Actualmente, es el máximo goleador de Polonia y capitán de la selección nacional.

En 2010, Lewandowski fichó por el Borussia Dortmund de la Bundesliga. Fue dos veces campeón de Alemania con el BVB con Jürgen Klopp y una vez ganador de la Copa de Alemania.

En 2014 siguió la llamada del Bayern a Múnich y allí siguió acumulando títulos. Ahora ha levantado el título de la Bundesliga nueve veces, ganó la Copa de Alemania tres veces más y agregó una medalla de ganador de la Liga de Campeones a su colección.

Junto a Johan Cruyff, Lewandowski es el único futbolista masculino que ha ganado un triplete de un título nacional, una copa nacional y una Liga de Campeones, además de convertirse en el máximo goleador en todas las competiciones.

Un segundo premio al mejor futbolista mundial del año sin duda hará feliz a Robert Lewandowski, pero ciertamente no lo cambiará, y tal vez aún esté por llegar un Balón de Oro.

