Robert Lewandoswki es el nuevo goleador del 2019, dejó abajo a Messi

El delantero del Bayern Munich, Robert Lewandosky sigue como romperedes, por lo que se consideró para este 2019 como el goleador del año al anotar 54 dianas, cabe resaltar que el futbolista de 31 años de edad no pasa por buen momento por el cuadro alemán, pero con su selección de Polonia esta encendido pues por cada partido ha anotado un gol.

Todas las ligas de Europa le pusieron pausa a esta temporada por esta época decembrinas, mientras tanto que la Premier League de Inglaterra continuarán sus acciones a finales del año, pero según los cálculos dentro de la tabla goleadora apunta que Lewandowski se mantiene en el primer peldaño con 54 goles, por lo que fue superado el argentino Lionel Messi con 50 goles, sin embargo la “pulga” ya se ha ganado este reconocimiento pues en el 2018 con (51), en 2016 (59), en 2012 (91) y 2010 (60).

Cabe mencionar que Messi, con el gol que le anotó al Alavés pudo llegar a medio centenar de goles, pero no es todo perdido pues tuvo reconocimientos destacados en este 2019 como el Balón de Oro y el The Best.

Quienes continúan en la lista son Kylian Mbappé quien acabó en el tercer peldaño con 44 goles con el Paris Saint Germain y la selección francesa, un jugador que a sus 19 años sigue cosechando éxitos y pisando fuerte para las próximas revelaciones en el futbol internacional.

El inglés Raheem Sterling de Manchester City anotó 41 goles, un jugador muy veloz que aunque su liga sigue en actividad en lo que resta del año tienes dos duelos pendientes, quien puede dar la sorpresa con los encuentros que le falta por disputar frente el Wolverhampton y el Sheffield United.

El astro portugués Cristiano Ronaldo no pudo trascender más y con los goles que hizo en la Juventus y la selección de Portugal sumó 39 dianas, Cabe mencionar que el atacante también ha sido el vencedor en otros años como 2011 (60 dianas), 2013 (69), 2014 (61) y 2015 (57), cuando pertenecía al Real Madrid.

