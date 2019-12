Roban casa de Zinedine Zidane en Almería

Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid ha sufrido de robos en sus casas, este jueves se reportó el segundo robo a una de las propiedades del ex galáctico del Real Madrid como jugador.

Familiares del ex futbolista francés quien hoy se desempeña como técnico del equipo madrileño, dieron parte a la Guardia Civil en España para que acudieron al llamado del robo y constatar lo que se había sustraído de la propiedad.

El Director Técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane sufrió de robo en su casa de Almería

Esta propiedad se trata de un chalet, en el que habitan actualmente los suegros del técnico del Real Madrid después de haber regresado de Rodez, la cual afortunadamente se encontraba vacía al momento del robo por lo cual nadie de la familia de Zidane salió lesionado.

Según las autoridades la vivienda es de tres plantas, tiene varias terrazas y una piscina, y se encuentra a 72 kilómetros de la ciudad de Almería. Por el momento, se desconoce la cifra total de lo que han sustraído y la investigación se mantiene abierta.

Zidane sufrió el segundo robo en sus propiedades

Esta no es la primera vez que el campeón mundial sufre de este tipo de robos en su casa, en junio una de sus propiedades sufrió del mismo problema cuando Zinedine Zidane no se encontraba en su casa.

"Lo vivimos fatal pero no solo por mis jugadores, en cada persona, cuando pasa eso son cosas que no son agradables y el otro día le pasó a Casemiro, por suerte no ha pasado nada y es lo importante. Son cosas materiales. Espero que no vuelve a pasar para ninguno. Son cosas que no son buenas", fue lo que declaró Zidane en rueda de prensa la primera vez que sufrió de robos.

Con esto se han sumado jugadores como Joaquín, Piqué, Benzema, Morata, Isco, Thomas y el propio Zizou, a quienes han sufrido de estos robos en sus propiedades.

