River Plate de fiesta por histórico logro en la Copa Libertadores

El equipo de Argentina, River Plate festeja un logro más en su historia, y es que estando tan cerca de arrancar la Copa Libertadores, este grande del fútbol apareció entre los clubes más ganadores del torneo, ocupando el tercer lugar con cuatro campeonatos.

Dentro de todos los participantes, hay 14 que ya tienen su título, entre ellos el Millo se destaca. Lo sorprendente es que dos de las cuatro copas que tiene La Banda fueron ganadas en los últimos cinco años.

River entre los más ganadores de la Libertadores

El ranking de la Copa Libertadores tiene en el primer lugar a otro equipo argentino, Boca con seis copas, mientras que el segundo es Peñarol y en tercer lugar con cuatro conquistas aparece River. El Millonario es el segundo equipo argentino más ganador en la competencia actual. Además de que dos de esos triunfos fueron en la era de Marcelo Gallardo. Es decir, la mitad de los cuatro trofeos que dejan a River tercero en el ranking son obra del Muñeco que va por otro título.

River Plate ganó el primer campeonato en 2015, cuando hacía apenas un año que dirigía al club. Pero que ya empezaba a dejar su huella marcada. Luego de que el club de Núñez estuviera varios años sin triunfar en la máxima competencia continental, lo logró. Se quedaba con el título y luego buscaría revancha. En 2018 volvió a hacer lo propio, pero el DT quería quedar grabado para siempre en la historia de River y el título logró que sea ante Boca.

River se convierte en histórico de la Libertadores

Luego de conseguir su segunda Copa como DT en 2019 no pudo lograr la tercera. Pero en 2020 irá a por ella. Lo cierto es que la Libertadores será atípica y para River este año no será tarea sencilla. Tendrá que medirse ante equipos difíciles que le darán pelea al conjunto argentino. Serán dos encuentros en condición de visitante y otros dos en Argentina, que para complejidad del Muñe no podrá ser en el Monumental.

De esta manera, el Millonario en el tercer lugar del ranking sudamericano buscará pararse junto a Peñarol en el segundo lugar con cinco copas. Por lo pronto son cuatro y dos de ellas bajo las órdenes de Gallardo. Que además también fue protagonista de la Libertadores de 1996, otro de los títulos que tiene el Millo. El torneo le sienta bien al Muñeco e intentará demostrarlo una vez más.

Con información de El Intransigente