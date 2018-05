Rio Ferdinand no consiguió licencia de boxeo

Rio Ferdinand, el antiguo defensa del Manchester United y de la Selección Inglesa, dio a conocer este jueves que se encontraba "decepcionado" a causa de que la Federación Británica de Boxeo no le autorizó la obtención de una licencia profesional.

"Entrenando cuatro o cinco veces por semana desde que anuncié mi voluntad de obtener una licencia de boxeo profesional y subir al ring, con pena debo colgar los guantes", escribió en Facebook el exjugador de 39 años.

"Decir que estoy decepcionado por esta decisión es un eufemismo", resaltó el seis veces campeón de la Premier League con el United.

"Siempre he tenido un respeto absoluto por este deporte y no he querido subestimar hasta qué punto sería difícil. Quería mostrar a la gente que está bien tener un objetivo y dar todo para lograrlo. Es importante abordarlo con ganas de lograrlo y darlo todo, aunque las cosas se vuelvan contra ti", agregó Ferdinand, ahora laborando como comentarista para la televisión británica.

Ferdinand recibió entrenamiento por el antiguo campeón de los superpesados Richie Moodhall en el panorama de un desafío patrocinado por la empresa de apuestas Betfair.

El nombre completo es Rio Gavin Harris Ferdinand, apodado como Ferdy, nació en Londrés, Inglaterra, el 7 de noviembre de 1978.

La carrera del inglés inició en 1992, en las fuerzas inferiores del West Ham United. Fue fichado como profesional y debutó en la Premier League inglesa el 5 de mayo de 1996. Realizó su debut por la selección de Inglaterra en 1997 frente a la selección de Camerún.

Ferdinand fue fichado por Leeds United por 18 millones de libras (~25 millones de €), un récord en Inglaterra, en noviembre de 2000.

Una vez finalizada la Copa Mundial de Fútbol de 2002, Ferdinand demostró ser uno de los mejores jugadores de la selección de Inglaterra, llegó a Manchester United por £30 millones (~€45 millones); por segunda ocasión fue el futbolista más caro en Inglaterra. En su primera campaña con Manchester United, se coronó campeón de la Premier League.

En septiembre de 2003, Rio Ferdinand no llevó a cabo una prueba antidopaje. Argumentó que se le olvidó porque estaba preocupado, ya que se encontraba en plena mudanza. Fue acreedor a una sanción de 8 meses impuesta por la asociación de fútbol inglesa. Por esa razón, Ferdinand no disputó la Eurocopa de 2004, en Portugal. Fue sustituido en la selección inglesa por John Terry del Chelsea F.C.. Aunque, en mayo de 2006, Ferdinand fue seleccionado en el equipo provisional de la selección de Inglaterra para disputar en la Copa Mundial de Fútbol de 2006 en Alemania.