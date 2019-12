Ricardo “Tuca” Ferreti tiene favorito para ser campeón| TONY GARCIA

El “Tuca” ha dado a conocer que no hay rivalidad con sus vecinos y va con Monterrey. Luego de caer ante el América durante la Vuelta de los Cuartos de Final la noche de ayer domingo, Ricardo Ferretti, timonel de los Felinos, reveló que tras la eliminación de Tigres, su favorito al Título es la “pandilla” los Rayados del Monterrey.

“Tiene muchas posibilidades América, pero mi favorito (al título) es Monterrey, no tengo por qué negarlo y siempre he dicho que no soy anti Rayado, al contrario”. "Si el Título no se queda con Tigres, que se quede con Rayados, que se quede en nuestro Estado, con nuestra gente”, reconoció.

"La pandilla" es su favorita para llevarse el título

Tigres y las América ofrecieron el mejor partido de lo que va de la Liguilla en el estadio Universitario en donde las Águilas se impusieron categóricamente y con una de sus mejores exhibiciones en muchos años, remontaron el resultado adverso de la Ida al vencer en el Volcán a los felinos 2-4 y avanzar a la siguiente ronda.

La última vez que el América había metido cuatro goles en el Universitario fue en el Verano 1999, es decir, hace 20 años cuando el conjunto azulcrema los venció 3-4 en la Jornada 5.

Luego de haber conseguido su pase tras derrotar a un poderoso equipo de Tigres, las Águilas del América se enfrentarán al conjunto del Monarcas Morelia en la fase de semifinales de la fiesta grande del futbol mexicano, el partido de ida se disputará en el Estadio Azteca mientras que el de vuelta será en la cancha del Estadio Morelos.

Por su parte los de la sultana del norte tendrán un descanso de una semana, para volver a reincorporarse con el equipo y empezar la pretemporada de cara al torneo regular del 2020.

