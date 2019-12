Ricardo Osorio LE TIRA al Monterrey.

El equipo de Monterrey estará haciendo su debut este sábado a las 11:30 horas del centro del país (12:30 horas del estado de Quintana Roo) en el Mundial de Clubes ante el Al-Sadd, previo al duelo en la conferencia de prensa del día de ayer el entrenador argentino Antonio Mohamed declaró que su equipo llega para pelear la Final; algo que al ex zaguero de la escuadra de La Pandilla, Ricardo Osorio de 39 años de edad, le pareció que no puedes ir a un evento de esa magnitud a decir esas palabras cuando el siguiente rival será en caso de avanzar el Liverpool, vigente Campeón de la Liga de Campeones.

"No es imposible, pero hay que ser realistas, no puedes decir que vas ganar, no puedes decir que vas para ser campeones. Tienes grandes rivales, pero siempre hay una esperanza, como la de Boca contra el Milán hace unos años", señaló el defensor que militó en el cuadro de la Sultana del Norte.

Osorio lanza críticas a las palabras de Mohamed

El ex futbolista Ricardo Osorio de 39 años de edad estuvo formando parte de la escuadra que en el Mundial de Clubes del 2012 que se llevó a cabo en Japón conquistó el tercer lugar en dicho certamen bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, el central canterano de Cruz Azul manifestó que el dominio en el torneo mencionado de los clubes que llegan como Campeones de la UEFA Champions League es evidente.

"A nosotros nos fue bien con un tercer lugar, es difícil ganar, porque juegas contra el Chelsea, el Liverpool, Barcelona, Real Madrid. No quiero ser mediocre, pero lo ves en la Champions, cuando el Madrid juega contra un equipo de Suiza o de menor nivel, hay una gran diferencia", finalizó el ex futbolista mexicano Ricardo Osorio.

