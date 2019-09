Ricardo Ferreti provocó accidente en el que se vio involucrado

Luego de registrarse el accidente automovilístico en el que se vio involucrado el director técnico de los Tigres, Ricardo 'Tuca' Ferretti, Multimedios Monterrey realizó una entrevista con el otro conductor afectado durante el percance, quien responde al nombre de Roberto Arrambide.

"Venía a alta velocidad el señor. Yo creo que llevaba mucha prisa. Se me quiso meter, no cabía y me pegó en la parte trasera del auto, yo iba por el carril de en medio, me quiso rebasar, no cabía en el carril izquierdo y en eso me pegó atrás, después pegó en los muros y me pegó en medio", detalló el conductor.

Cabe recordar que el estratega brasileño naturalizado mexicano, se dirigía a un entrenamiento de los felinos cuando su Mercedes Benz quedó destrozado en el percance.

"Vino y me empezó a insultar, lo de siempre, lo que hace, está bien que tenga un carro deportivo, no sé qué carro sea, pero lo que no entiendo es que si ves un carro adelante, no tiene su distancia, de repente sentí el golpe, luego otro golpe, iba a pegar en el muro, pero me alcancé a alinear".

El accidente ocurrió el sábado en la carretera a Lerdo

El accidente ocurrió la mañana del pasado sábado sobre la carretera a Laredo, en el que Ricardo Ferreti fue auxiliado por el doctor Rubén González (médico de Tigres), y que de acuerdo al reporte preliminar se supo que el entrenador resultó con un traumatismo en el tórax y las cervicales.

