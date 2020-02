Rey Vargas listo para defender su título mundial.

El pugilista Rey Vargas se ha dicho listo para enfrentar en este 2020 nuevos retos en su carrera, buscando seguir como Campeón Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además de seguir con su racha invicta de 34 victorias, de las cuales 12 han sido por la vía rápida.

Incluso el nacido en el Estado de México de 29 años de edad no descarta una unificación contra Emanuel Navarrete. Rey se encuentra iniciando su preparación de cara a su primera pelea del año, esperando con ansias su sexta defensa del título mundial; aunque de momento no tiene definido el rival y la fecha para el combate; pero tiene algunos posibles contrincantes en mente.

“El ‘Vaquero’ tiene el título (OMB), Daniel Román era la pelea que me encantaba y acaba de perder, no se descarta al nuevo campeón (el uzbeco Murodjon Akhmadaliev) y la del ‘Vaquero’ es cuestión de empresas, que se pongan de acuerdo y ambos estemos dispuestos a unificar. Estamos para nuevos panoramas, subirnos a la plataforma de campeones, despuntar a nivel mundial y seguir haciendo historia. Hay muchos detrás de cámaras (posibles rivales), peleas que se pudieron haber dado, no quedó en mis manos, pero ahora sí se van a concretar”, aseveró el peleador de 29 años de edad.

Rey Vargas por una defensa más

El pugilista Rey Reyes se encuentra muy cercano a cumplir tres años con el cetro mundial y se muy consciente de que tiene mucho por mejorar en el mundo del boxeo.

“Hemos avanzado, con mucho más responsabilidad, pero queríamos ser campeones, estamos enfocados en eso; no es el punto al cual queremos llegar, vamos avanzando, falta mucho por recorrer y hay que seguir por la misma línea”, fueron las palabras de Rey Vargas.

