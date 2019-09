“Rey” Martínez gana por knockout y le roban el título mundial de peso Mosca|

El boxeador mexicano Julio César “Rey” Martínez, derrotó al británico Charlie Edwards en el tercer round de la pelea disputada por el Campeonato Mundial de Boxeo de Peso Mosca, sin embargo, debido a un golpe fuera de tiempo luego de haber mandado a la lona al inglés, le hizo perder el título al ser sancionado por dicha acción.

“Rey” Martínez gana por knockout y le roban el título mundial de peso Mosca

La Comisión de Boxeo de Londres decidió quitarle el campeonato mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de que éste había derrotado por nocaut al británico Charlie Edwards en el tercer asalto.

Charlie Edwards cae a la lona

La decisión se da luego de que el 'Rey' había dominado los dos primeros episodios, ya en el tercer round Edwards cayó a la lona tras recibir una magnífica combinación de golpes de parte del mexicano. El británico tenía una rodilla en el piso cuando Martínez le conectó un golpe en las costillas que lo dejó fuera de combate.

En la toma de televisión no se ve que el referí haya detenido la pelea cuando el inglés estaba en la lona y lo hace hasta después de que recibe el golpe tardío.

“Rey” Martínez gana por knockout y le roban el título mundial de peso Mosca

En un inicio, el referí otorgó la victoria al mexicano pero momentos después la Comisión de Boxeo de Londres dictaminó que el combate quedaba como “not contest”, es decir, que el resultado quedaba anulado.

Julio Cesar Martinez catches Charlie Edwards with a body shot whilst he’s down and the result is immediately overturned by the WBC. pic.twitter.com/Tbt7c21G4q

— Si Thompson (@SiThompson3) August 31, 2019

“Él todavía no estaba en el piso cuando le dio el golpe”

Te puede interesar Resurgen los pesos pesados en el boxeo

El campeonato mundial mosca del CMB quedó en las manos de Edwards, además de que el pugil mexicano no podrá contender de nuevo por este cetro debido a que en el contrato del combate no estaba estipulada una revancha.

Martínez, en la entrevista televisiva posterior, dijo que no estaba de acuerdo con la decisión y que lo justo era que a él le dieran el campeonato. “Él todavía no estaba en el piso cuando le dio el golpe” mencionó.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos